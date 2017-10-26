Хлопкоробы Таджикистана перевыполнили план по сбору «белого золота». В республике на 23 октября собрано свыше 356 тысяч тонн хлопка-сырца. Это на 0,7 процентов больше прогнозного показателя и почти на 120 тысяч тонн больше прошлогоднего урожая за этот период, сообщает министерство сельского хозяйства РТ.

«Благоприятные погодные условия нынешнего года и соблюдение агротехники выращивания хлопка дехканами позволили повысить урожайность хлопковых полей и получить желаемый урожай», - отмечают в Минсельхозе.

В ведомстве подчеркивают, что процесс сбора хлопка в эти дни продолжается.

Прогнозные показатели достигнуты всеми хлопкосеющими регионами Таджикистана. В частности, Согдийская область и РРП по состоянию на 23 октября перевыполнили запланированные показатели на 2,4%, а Хатлонская область – на 0,1%.

Наиболее высокие результаты достигли хлопкоробы города Турсунзаде (перевыполнили план на 17%) и районов Шахринав (16,8%) и Дангара (16,6%).

Напомним, в прошлом году в Таджикистане было собрано около 315 тысяч тонн хлопка, что составило порядка 90% от прогнозного показателя.

Несмотря на это, прошлогодний объем превышал почти на 40 тысяч тонн собранного осенью 2015 года урожая. Тогда планировалось собрать 390 тысяч тонн, а фактически было собрано всего 270 тысяч тон хлопка-сырца.

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