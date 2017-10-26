Компания «Памир Энерджи» построила новую линию электропередачи в Шугнанском районе протяженностью около 14 километров. Прежняя линия электропередачи здесь была разрушена в результате селевого потока в кишлаке Барсем летом 2015 года.

Новая ЛЭП 110 кВ построена при поддержке Фонда PATRIP (правительство Германии) и правительства Таджикистана.

Линия протяженностью 13,8 км с металлическими опорами связывает поселок Рахмонобод с местечком Ханев – участок между ГЭС «Памир-1» и ГЭС «Хорог».

«Данной линией обеспечиваются электроэнергией около 30 тысяч домохозяйств (приблизительно 174 тысяч человек) в Восточном Таджикистане и более 3,5 домохозяйств (32 тысяч человек) на севере Афганистана, а также многим предприятиям, школ и медицинским центрам», - сообщили «АП» в пресс-службе «Памир Энерджи».

Церемония сдачи в эксплуатацию новой ЛЭП состоялась в конце прошлой недели при участии руководства ГБАО, представителей правительства Германии и Фонда Ага Хана.

Напомним, 15-16 июня 2015 года в сельском джамоате Сучон Шугнанского района из-за обильных осадков произошел сход селевых потоков. В результате пострадали 82 семьи села Барсем. Для них и построили поселок Рахмонобод, названный так в честь Эмомали Рахмона.

Селевые потоки тогда также разрушили дорожную инфраструктуру и прервали передачу электроэнергии в город Хорог и его окрестности. Была повреждена двухцепная ЛЭП 35 кВ и одна распределительная линия 10 кВ. В результате, более 74% населения ГБАО остались без электричества на несколько дней.

Энергосистема ГБАО не связана с Центральной энергосистемой Таджикистана. В 2002 году правительство Таджикистана, Международная финансовая корпорация и Сеть развития Ага Хана (АКДН) создали компанию «Памир Энерджи» - первое государственно-частное партнерство в Таджикистане.

«Памир Энерджи» (проектная компания AKDN) работает на основе Концессионного соглашения с правительством Таджикистана.

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