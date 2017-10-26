Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял в столичном Дворце нации президента Азиатского банка развития Такехико Накао.

Эмомали Рахмон назвал АБР одним из надежных партнеров Таджикистана, при этом он подчеркнул, что с 1998 года АБР вложил в экономику страны около 1,6 миллиарда долларов США, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Таджикистана выразил признательность АБР за финансовую поддержку сфер образования, энергетики, транспорта, таможни, предотвращения стихийных бедствий в республике.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в реализации Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество АБР с официальным Душанбе в обеспечении продовольственной безопасности в Таджикистане, развития частного сектора таджикской экономики будет поднят на новый уровень.

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