Чемпион страны столичный клуб «Истиклол» перед финалом Кубка АФК-2017 обыграл «Худжанд» в отложенном матче 18-го тура чемпионата Таджикистана по футболу.

Поединок чемпиона и вице-чемпиона нынешнего футбольного сезона получился интересным и богатым на забитые мячи, сообщает официальный сайт «Истиклола».

Хозяева, которые играли не сильнейшим составом, уже к 34-й минуте вели со счетом 3:0. Однако, столичные футболисты не смогли удержать добытое преимущество и позволили сопернику не только сократит результат, но сравнять счет на 81-й минуте - 4:4. «Истиклол» вырвал победу в конце матча, благодаря голу вышедшего на замену Манучехра Джалилова.

Напомним, 4 ноября на Центральном стадионе Гиссара состоится финальный матч Кубка АФК-2017 между командами «Истиклол» (Таджикистан) – «Эйр Форс» (Ирак).