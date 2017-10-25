Две эти записки были проданы на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн и 240 тысяч долларов, это значительно выше их первоначальной оценки

Записка Альберта Эйнштейна, содержащая рецепт счастливой жизни, продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов, пишет Би-Би-Си.

Эту записку в 1922 году Эйнштейн дал курьеру токийского отеля вместо чаевых.

Ученый только что узнал о присуждении ему Нобелевской премии по физике и сказал курьеру, что, если повезет, эта записка окажется намного более ценной, чем чаевые.

Эйнштейн написал в ней, что достижение долгожданной цели не гарантирует счастье.

Автор теории относительности читал лекции в Японии, когда ему была присуждена Нобелевская премия.

Когда к нему в номер постучался курьер с посылкой, у Эйнштейна не оказалось денег на чаевые.

Вместо этого он отдал курьеру листок из блокнота с логотипом гостиницы Imperial Hotel Tokyo.

На листке рукой знаменитого физика было написано по-немецки:

"Спокойная и скромная жизнь принесет больше счастья, чем погоня за успехом и постоянное беспокойство, которое ее сопровождает".

Вторая записка, написанная Эйнштейном в то же время, гласит: "Где есть воля, там есть и способ". Она была продана за 240 тысяч долларов, сообщил аукционный дом "Виннерс".

Итоговая цена аукционов оказалась значительно выше ожидавшейся, заявил представитель "Виннерс". По его словам, одну из записок купил некий европейский гражданин, пожелавший остаться неизвестным.

А выставил на продажу записки племянник курьера, получившего их от Альберта Эйнштейна.