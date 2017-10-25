Как именно это происходит, смотрите в этом видео.

Девятиклассница из Душанбе Манижа Тошболтаева в эфире телешоу «Удивительные люди», выходящего на телеканале «Россия 1», продемонстрировала возможности применения ментальной арифметики в реальной жизни. Девочка измерила на глаз скорость движущегося автомобиля, за что жюри ее прозвало «девочкой – радар».

Маниже – 15 лет. Она учится в российско-таджикской школе при РТСУ в Душанбе. Манижа на протяжении года занимается ментальной арифметикой в Академии ментальной арифметики «Империя знаний», расположенной в столице Таджикистана. Здесь обучаются дети в возрасте от 5 до 17 лет.

Кстати, вы можете проголосовать за Манижу пройдя cюда. Голосование продлится до 28 октября.