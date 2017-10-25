Представительство движения «Талибан», размещенное в Катаре, предложили перевести в Туркменистан. Об этом пишет Фергана со ссылкой на афганский телеканал «1TV».

С предложением выступил посол Афганистана в Катаре Файзулла Какар. «Думаю, что такие страны, как Туркменистан и Индонезия, заинтересованы в сотрудничестве ради мира. Представительство, наверное, будет переведено в одну из них», – заявил он в комментарии VOA.

Обсуждался ли этот вопрос с властями Туркменистана и Индонезии, посол не уточнил.

Представительство «Талибана» в Катаре было открыто в 2013 году. Оно появилось там при поддержке США, предполагалось, что это может способствовать переговорам между движением и руководством Афганистана. Однако существенных результатов представительство не дало. Хотя, в частности, в 2014 году помогло в освобождении американского военного, попавшего в плен к талибам.

При этом офис в Катаре обеспечил представителям «Талибана» определенную легитимность на международном уровне. По неофициальным данным, благодаря ему они получили возможность вести тайные переговоры с некоторыми странами.

Недавно стало известно, что власти Афганистана собираются закрыть представительство, признав его неэффективным. Вопрос обсуждался как с Катаром, так и с США.

За последние недели в Афганистане активизировались столкновения между талибами и правительственными силами. В стране произошла серия терактов, в которых погибли сотни людей. Часть терактов, предположительно, совершена талибами, другая - террористической группировкой «Исламское государство». Президент Афганистана Ашраф Гани допустил вероятность мирного решения конфликта с талибами, но отметил, что власти могут отказаться от такой возможности, если группировка не пойдет навстречу.

Движение «Талибан», которое признано террористической организацией, контролирует около трети территории Афганистана. Силы талибов при этом присутствуют на большей территории – по разным данным, от 40 до 70 процентов.