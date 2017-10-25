Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в российскую столицу. Он считает, что в Москве необходимо уменьшить количество мигрантов, сообщает ТАСС.

"Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн - профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут", - заявил он, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"Конечно, мы должны работать на то, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным. Поэтому мы ввели патентную систему, и сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяные компании, и это еще один источник дохода. В этом году, я считаю, что можно увеличить плату за патенты мигрантам так, чтобы их платежи были соразмерены тому, сколько платят наши московские работники", — заявил Собянин,

По его словам, на сегодняшний день на 20 тыс. безработных москвичей, официально зарегистрированных в городе, выставлено предложений о работе на 170 тыс. человек.

Собянин не уточнил, на сколько необходимо повысить плату.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Петербурге вырастет стоимость патента для трудовых мигрантов. Известно, что цена патента повысится на 500 рублей и будет составлять 3,5 тысячи в месяц. Таким образом, мигрантам придется отдавать около 42 тысяч рублей в год.

В России, по оценкам полиции, находятся около 2,6 миллиона нелегальных мигрантов, и их доля в общем потоке гастарбайтеров снижается, сообщил на заседании в Совете Федерации первый замглавы МВД Александр Горовой.

Также сообщалось, что для мигрантов из Таджикистана и Узбекистана в России открыта горячая линия. Трудовые мигранты, работающие в России, теперь могут получить по телефону бесплатную правовую поддержку, если их права грубо нарушают.

Стоит отметить, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года обновил минимум 2011 года.