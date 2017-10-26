АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- Президент Азиатского банка развития Такехико Накао в рамках своего рабочего визита в Таджикистан встретится с руководством страны и посетит места реализации проектов.

- В Душанбе в Исмаилитском центре продолжит работу Первый конгресс людей с ограниченными возможностями Таджикистана.

- В Душанбе в кинотеатре «Кайхон» состоится премьерный показ нашумевшего фильма «Матильда».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ОКТЯБРЯ

2012 - В Женеве рабочая группа по присоединению Таджикистана к ВТО приняла пакет документов по вступлению республики в ряды Организации.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ОКТЯБРЯ

1945 – родился доктор экономических наук, профессор Ходжимахмад Умаров.

1945 – родился заслуженный работник кукольного театра Таджикистана Зафар Чаводов

1950 – родился Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов.

1952 – родилась Народная артистка Таджикистана Мастона Эргашева.

1953 – родился композитор Борис Пиговат

1978 – Родилась журналист Ольга Тутубалина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -3+2, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -2+3, днем 17-22 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 25-27 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 15-17 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 24-26 тепла.