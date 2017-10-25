Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует существенное увеличение размера внешнего долга Таджикистана в 2017-2018 годах. Объем внешней задолженности Таджикистана к концу будущего года достигнет 55% ВВП республики, отмечается в отчете Moody's.

Рост объема внешних заимствований Таджикистана связывается с финансированием Рогунского проекта.

Отметим, что в сентябре этого года Таджикистан впервые вышел на открытый рынок ценных бумаг. Выпущенные Таджикистаном долларовые облигации были выставлены на продажу на Лондонской бирже. Необходимость выпуска этих бумаг таджикские власти связывают с привлечением финансовых ресурсов для достройки Рогунской ГЭС.

Позже, в конце сентября, Национальный банк Таджикистана сообщил об успешной реализации таджикских облигаций.

«Государственные облигации Республики Таджикистан по типу инвесторов были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%). Географически облигации были приобретены инвесторам из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%)», - отмечали в регуляторе.

Размер внешнего долга Таджикистана к началу второй половины этого года достиг 2,3 миллиарда долларов, составив 35% ВВП страны.

В июне этого года при рассмотрении нижней палатой парламента Таджикистана предложение правительства «О выпуске государственных ценных бумаг для обращения на международных финансовых рынках», были обсуждены возможные риски такой операции на финансовых рынках. Депутат Шариф Рахимзода отметил, что риски существуют, но, с учетом стратегической значимости Рогуна, предложение правительства нужно реализовать.

«Может увеличиться размер внешнего долга – это один из рисков», - сказал тогда Рахимзода.

Замминистра финансов Джамшед Нурмахмадиён, прокомментировав это опасение, напомнил, что у Таджикистана есть пороговая отметка, то есть размер внешнего долга не должен превышать 40% от ВВП.

Он отметил, что в 2018 году объем внешнего долга может увеличиться и составит 39,4% к ВВП.

Основным кредитором Таджикистана на данный момент является Китай, на который приходится более половины от общего размера внешнего долга: Китаю мы должны около 1,2 миллиарда долларов.

Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($294 млн), Азиатским банком развития ($225 млн), исламским банком развития ($110 млн), Международным валютным фондом ($108 млн).

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