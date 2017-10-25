Президент подписал правительственное постановление об освобождении Назризода Саидрахмона Рустама от должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Таджикистана. Формулировка, которая указана на сайте главы государства, «в связи с переходом на другую работу».

На его место назначен Завкизода Завки Амин, который сегодня же был освобожден от должности старшего советника лидера Таджикистана по экономическим вопросам.

Саидрахмон Назризода был назначен на пост первого заместителя министра экономразвития и торговли в марте 2015 года.

О том, куда перешел работать Назризода, на сайте президента пока не сообщается.

Досье: Завкизода Завки Амин родился в 1972 году в районе Хамадони Республики Таджикистан. В 1995 году с отличием окончил Таджикский Государственный Университет по специальности «Бухгалтерский учёт, аудит и анализ хозяйственной деятельности».

Завкизода Завки Амин с сайта catradeforum.org

В 2001 году получил степень магистра по экономическому развитию в Австралийском Национальном Университете, в 2006 г. степень доктора экономических наук в вышеуказанном Университете.

Завкизода Завки Амин, начав свою профессиональную деятельность в 1995 году в Национальном банке Таджикистана, до 2003 года работал на должностях экономиста 1-ой категории отдела экономического анализа и прогнозирования, главного экономиста отдела кредитования и начальника отдела кредитования Управления реализации монетарной политики.

В 2003 – 2006 годах учился в докторантуре Австралийского Национального Университета одновременно в 2004 – 2005 годах работал в качестве преподавателя финансово-экономических предметов на английском языке в указанном университете.

С 2006 года работал заместителем начальника управления операций на открытом рынке Национального банка Таджикистана.

В 2007 году Завкизода Завки Амин был назначен советником Исполнительного директора группы Всемирного Банка и советником исполнительного директора Международного Валютного Фонда, одновременно выполняя функции представителя Республики Таджикистана в указанных организациях.

С 2011 по 2014 год работал Руководителем Секретариата Консультативного совета при президенте Таджикистана по улучшению инвестиционного климата.

В 2014 году был назначен Эмомали Размоном на должность старшего советника аппарата помощника президента РТ по экономическим вопросам. Завкизода Завки Амин свободно владеет русским и английским языками.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus