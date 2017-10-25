Ведущие мировые компании по производству банковского оборудования «GRG Banking» и «Ingenico Group» презентовали таджикским банкирам свою продукцию.

Ознакомится с этой продукцией представителям таджикских банков удалось на конференции «Современные банковские решения по охране, хранению и обороту наличности», которая прошла в Душанбе на прошлой неделе.

Организаторами конференции выступили ЗАО «Современные банковские технологии» и ЗАО «Сервис банковских технологий».

Представители компаний «GRG Banking» и «Ingenico Group» рассказали участниками о новейших технологиях в области банковского оборудования и безналичных систем, производимые их компаниями.

«GRG Banking»

Китайский производитель банковского оборудования «GRG Banking» существует на рынке только восьмой год, но за столь короткий срок он стал лидером по производству банковских технологий в Китае и занимает пятое место в списке мировых компаний по производству аналогичной продукции.

По словам представителя компании Михаила Фатеева, «GRG Banking» занимается производством высокотехнологичных банкоматов, сортировочных аппаратов банкнот и кассовых аппаратов . Продукция компании представлена в 80 странах мира.

Производится оборудование в Гунжоу, где находиться головной офис и завод компании.

«90% деталей оборудования производится самой компанией. Крупнейший Центр инновационных разработок Азии, 20 лабораторий компании осуществляют контроль и проверку качества выпускаемой продукции. Как правило, производимое оборудование проходит тестирование в самом Китае, и только потом, после доработок, оно выводится на внешний рынок. Качество продукции — это основной приоритет компании «GRG Banking»», - подчеркнул М.Фатеев.

О каждой выпускаемом оборудовании представитель «GRG Banking» рассказал по отдельности. 3 модели были продемонстрированы практически - это настольные сортировщики банкнот СМ100V и СМ200V, и электронный кассир P5800.

Настольные сортировщики предназначены для работы с большой наличностью.

С их помощью можно производить быстрый подсчет банкнот и сортировать их.

Аппараты определяют и откладывают загрязненные, надорванные, склеенные скотчем, или загнутые банкноты. Так же они сортируют банкнтоы по номиналу, ориентации (переворачивает банкноты на нужную сторону), по эмиссии и даже фиксирует серийные номера банкнот. За минуту настольный сортировщик способен отсортировать 720 банкнот.

Отличие СМ100V и СМ200V лишь в количестве кармана отработки.

Так же был продемонстрирован аппарат «Электронный кассир Р5800».

Возможности этого аппарата намного шире. Он разработан для финансовых учреждений и торговых точек, где проводятся крупные кассовые операции с наличностью.

Аппарат обеспечивает автоматизированные пересчет и сортировку банкнот, производить обмен валют, коммунальные платежи и оплату других услуг. Так же он осуществляет прием депозитов и рециркуляцию (возвращение денег).

Р5800 оснащен технологией оптического распознавания и контроля серийных номеров купюр, которые хранятся в устройстве и во внешних базах данных с полной информацией о времени и месте появления купюры, данных клиента, сотрудника учреждения. Это позволяет легко разрешать любые спорные моменты и исключить ошибки и мошенничество с банкнотами.

Кстати, 10 аппаратов Р5000 уже имеются в учреждениях ЗАО «Имон Интернешнл».

«Ingenico Group»

Компания «Ingenico Group» считается мировым лидером по производству оборудования для осуществления безналичного расчета, начиная от малых мобильных и крупных POS- терминалов и заканчивая оборудованием по самообслуживанию.

Платежные терминалы «Ingenico» адаптированы ко всем сегментам рынка и обеспечивают проведение любых видов платежей — мобильных, бесконтактных, с захватом подписи, при помощи смарт-карт, магнитных карт, в точках самообслуживания.

Ежегодно «Ingenico Group» производит более 9 млн. POS- терминалов и реализует свою продукцию в 170 странах мира. Среди основных заказчиков компании — банки, финансовые структуры, оптово-розничные торговые организации и многие другие учреждения, что в общем составляет более 160 000 торгово-сервисных предприятий и более 1000 банков-эквайеров.

Представитель компании Максим Кургаев продемонстрировал участникам модели мобильных платежей, настольные терминалы, пин-пады. Он так же рассказал о преимуществе системы оплаты на основе биометрических данных пользователя, которые сегодня считаются самыми безопасными в мире.

В целом по словам представителя «Ingenico Group» их компания готова предоставить более 100 моделей терминалов по безналичному расчету.

Таджикистан на пути инновационного развития в банковской сфере

В ходе мероприятия раскрылись широкие инновационные и технологические возможности, которые могут быть внедрены в деятельность таджикских банков. Обеспечением оборудования, которые могут модернизировать работу финансовых учреждений в Таджикистане занимается ЗАО «Современные банковские технологии».

«Мы готовы предоставить таджикским банкам самые лучшие банковские технологии, которые сегодня существуют. Это сортировочные аппараты СМ 100 и СМ200, электронный кассир Р5800, Р2800, банкоматы Н22, Н68 и многие другие виды оборудования наших партнеров «Ingenico Group» и «GRG Banking. Так же мы поставляем оборудование компании «Gunneb».Это шведская компания, которая так же занимается производством банковского оборудования и различными видами систем безопасности, в частности, огнеупорными и взломоустойчивыми сейфами», - говорит руководитель ЗАО «Современные банковские технологии» Хуршед Сабиров.

По его словам, обслуживанием поставляемого оборудования в ходе эксплуатации занимаются их партнеры ЗАО «Сервис банковских технологий».

Клиентами их компаний являются ЗАО «Имон Интернешнл», «Спитаменбанка», «Амонатбанк», «Коммерцбанк» и др.