An Afghan drug trafficker has been detained with a large amount of narcotic drugs at the Tajik border in the Darvoz district of the Gorno Badakhshan Autonomous Region (GBAO), according to the Drug Control Agency (DCA) press center.

