В этом году в Дарвазе произошла страшная трагедия. Наводнение, вызванное сходом селя и оползней, затопило главную автодорогу и практически уничтожило несколько небольших деревень. После удара стихии 21 семья осталась без крова и средств к существованию.

Последствия стихийного бедствия были ликвидированы, и семьи были обеспечены новыми домами в местности Яхчисор. Компания Tcell передала каждой семье необходимый запас продуктов питания, и самую нужную бытовую технику. В мероприятии приняли участие заместитель председателя хукумата Дарвазского района Носирзода Умедчон и генеральный директор компании Tcell Озодхон Давлатшоев.

Гендиректор компании Tcell Озодхон Давлатшоев Tcell

Здесь, в ново-отстроенном посёлке, прошла культурно-развлекательная программа с участием юмористической студии, и вкусный обед. Артисты подарили жителям нового поселка много положительных эмоций, что придало им сил и оптимизма.

Tcell

«Самое страшное, когда стихия оставляет людей без крыши над головой, без элементарных средств к существованию, без привычного окружения и родного дома. Мы понимаем какой сильный удар – видеть своими глазами, как родной дом сносит с лица земли. Надеемся, что наша помощь действительно будет полезной для скорейшего восстановления нормальной жизни», сказал в своем обращении к жителям Озодхон Давлатшоев. От имени всех сотрудников и абонентов компании Tcell, Озодхон пожелал им скорейшего морального и жизненного восстановления от удара стихии.

Tcell

Tcell – инновационная технологическая компания, которая ежегодно развивает сеть, улучшает качество услуг и сервисов для каждого абонента с учетом его индивидуальных потребностей. Как одна из крупнейших компаний на рынке Таджикистана, Tcell – социально ответственная компания. Ежегодно в рамках социальной ответственности, Tcell проводит десятки образовательных, культурных и благотворительных мероприятий по всей территории Таджикистана, направленных на поддержку различных сфер деятельности и различных слоев общества.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.