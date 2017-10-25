Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня рассмотрела подготовленный правительством проект нового закона «Об ограничении использования табачных изделий». По сравнению с уже действующим с 2010 года аналогичным законом, новый закон еще более ужесточит нормы табакокурения в стране: курить нельзя будет почти нигде. Депутаты проголосовали за новый законопроект практически единогласно. Теперь его осталось утвердить верхней палате и подписать президенту, после чего запреты вступят в силу.

Согласно нормам нового закона, курение будет полностью запрещено в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте, сообщил депутатам заместитель министра здравоохранении и социальной защиты Таджикистана Мирзомуддин Камолзода.

Кроме того, в стране будет запрещена продажа табачных изделий на расстоянии ближе ста метров к зданиям учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, религиозных организаций.

Лицам, не достигшим 18 лет, нельзя будет продавать сигареты: если у продавца возникнет сомнение в возрасте покупателя, то он вправе будет потребовать от него соответствующий документ.

В стране будет запрещена штучная реализация табачных изделий. Кроме того, на территории Таджикистана запретят бартер табачных изделий на другие товары и услуги, бесплатную их раздачу населению.

Кстати, как указано в законопроекте, органы здравоохранения и социальной защиты могут дать разрешение на курение в местах отбывания наказания, в психиатрических больницах, домах для престарелых и инвалидов на основании запроса соответствующих структур: там будут сооружены специальные места для курения.

По предложению спикера нижней палаты парламента страны Шукурджона Зухурова, в законопроект внесены дополнения, согласно которым главы организаций и предприятий, независимо от их формы собственности, должны организовать специальные места для курения. Но они не должны находиться внутри зданий.

Принятый в 2010 году закон «Об ограничении использования табачных изделий» ограничил права курильщиков частично. Им было запрещено курить в общественных местах, но можно было курить в специальных отведенных для курения местах.

По пока еще действующему закону, курильщики имеют право курить в специально отведенных местах внутри административных зданий, в государственных и негосударственных организаций, учреждениях здравоохранения, культуры, религиозных, спортивных и образовательных учреждениях, домах отдыха, в аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалах.

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