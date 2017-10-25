В Душанбе стартовала седьмая международная книжная выставка «Китоби Душанбе». В ней принимают участие издатели и культурные деятели не только из Таджикистана, но и из зарубежа.

На выставке, которая открылась сегодня утром в фойе Государственного академического театра оперы и балеты имени Садриддина Айни, свою полиграфическую продукцию представят издательские и полиграфические компании из России, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Франции, Украины, Беларуси, Азербайджана, Индии, Пакистана, Афганистана, Китая, США и Великобритании.

В рамках выставки, как сообщается на сайте министерства культуры РТ, будут проведены вечера поэзии, презентации новых книг, круглые столы и конкурсы.

В среду утром состоялась научная конференция на тему «Проблемы книгоиздания и библиотек в условиях развития современных технологий».

Cегодня после полудня планируется проведение конкурса чтецов «Шахнаме» среди учащихся общеобразовательных школ, а также презентация новых книг, изданных отечественными компаниями, и обмен опытом между таджикскими и зарубежными книгоиздателями.

Работа выставки "Китоби Душанбе" продлится до 27 октября.

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