25-летний житель Согда приговорен к 17 годам лишения свободы за пропаганду идей «Исламского государства». Занимался он этим в соцсетях, находясь в миграции в России, заявляют правоохранительные органы.

Согдийский областной суд во вторник оставил без изменения приговор суда Зафарабадского района области 25-летнему жителю поселка Зафарабад Комилджону Усмонову. Согласно приговору, он проведет в тюрьме 17 лет, сообщили «АП» в облсуде.

В августе суд Зафарабадского района признал Усмонова виновным по двум статьям УК РТ - 307 (Организация деятельности экстремистской организации или участие в деятельности политических партий, общественном или религиозном объединении, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и 401 (Незаконное вовлечение граждан РТ для участия в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств). Он был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник в облсуде отметил, что осужденный, начиная с января 2014 по май 2017 года, периодически выезжая в трудовую миграцию в Россию, посредством соцсетей познакомился с активными членами «ИГ».

«Он путем «Байата» перед активистами данного сообщества добровольно вступил в ряды «Исламского государства» и вложил 50 тысяч российских рублей для продвижения деятельности ИГ, изъявив желание участвовать в боевых действиях против «неверных». В мае 2017 года, при возвращении на родину, он был задержан силовиками, и летом предан суду», - отметили в суде Согдийской области.

На пресс-конференции по итогам 2016 года, отвечая на вопросы журналистов, председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири сообщил, что согласно оперативным данным, из числа жителей Согда в вооруженных конфликтах в Сирии участвуют 322 жителя области, 39 согдийцеы при этом вывезли в Сирию своих жен и 67 несовершеннолетних детей. Он также сообщили, что жители области участвуют и в боевых действиях в Афганистане (51 на конец 2016 года), и в Пакистане (76).

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