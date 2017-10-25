Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил конную прогулку и по просьбе мэра Ашгабада проконтролировал строительные объекты столицы, сообщает "Хроника Туркменистана".



На кадрах видно, что Бердымухамедов осматривает объекты, раздавая поручения. Видео наложено на музыку из бразильского телесериала "Рабыня Изаура".

Сюжет с президентом на коне впервые был показан по государственному телевидению, после чего мгновенно разошелся в сети и вызвал множество комментариев.

Отметим, что ранее популярность в соцсетях получил видеоролик, на котом запечатлено, как президент Турменистана проводит курс молодого бойца. Кроме того, известно, что Гурбангулы Бердымухамедов хорошо поет, также он автор нескольких книг.