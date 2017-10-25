Ушел из жизни человек, который председательствовал на сессии Верховного Совета Таджикистана, на которой Эмомали Рахмон был избран главой государства.

На 80-году жизни 24 октября в Душанбе ушел из жизни Хабибулло Табаров, который председательствовал на 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в Худжанде, на которой в начале декабря 1992 года Эмомали Рахмон был избран главой государства, сообщил «АП» источник в парламенте Таджикистана.

На той сессии большинство депутатов сняли с поста спикера Верховного Совета Таджикистана Акбаршо Искандарова, приняли отставку президента республики Рахмона Набиева, на время упразднили пост президента в стране.

Когда А. Искандарова сняли с должности временно до избрания Эмомали Рахмона на пост председателя Верховного Совета сессию вел ХабибулоТабаров. На той сессии Табаров был назначен главой Минсельхоза Таджикистана.

Х. Табарова похоронили 24 октября на одном из кладбищ столицы.

Он родился в 1938 году в районе Ховалинг. Выпускник таджикского института сельского хозяйства. В 1958 году был назначен первым секретарем комитета комсомола района Фархор. Далее назначался на руководящие должности в Фархорском, Московском, Восейском районах. Назначался также на должность председателя исполнительного комитета Кулябской области. Четыре раза был избран депутатом Верховного Совета РТ. Заслуженный работник Таджикистана.

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