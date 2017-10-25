Жанр: мультфильм, комедия

Страны: Великобритания, Германия

Режиссёр: Хольгер Таппе

В ролях: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост и др.

Премьера в Душанбе: 26 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа — в Франкенштейна, а их дети в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.