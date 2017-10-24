В Узбекистане любые несанкционированные митинги, пикеты, сбор подписей к петициям или флэшмобы будут жестко пресекаться, сообщил замначальник ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев, сообщает Nuz.uz.

Он напомнил, что в республике запрещены массовые скопления людей без специального разрешения городской администрации. Ташходжаев отметил, что во время таких несанкционированных акций сложно обеспечить безопасность людей, поэтому необходимо предварительно знать хотя бы примерное количество собирающихся.

"Поскольку на сегодняшний день мы располагаем информацией о тех людях, которые через социальные сети пытаются провоцировать общественность к различным массовым сборам. Они, в первую очередь, заинтересованы в подрыве авторитета как государственных, так и правоохранительных органов. Мы не хотим, чтобы наши граждане стали инструментом в руках злоумышленников", — подчеркнул он.

Замначальника ГУВД Ташкента пояснил, что если люди хотят организовать какое-то массовое мероприятие, то необходимо обратиться с письмом в хокимият Ташкента.

Городские власти, в свою очередь, могут разрешить или же отказать, но при этом они должны обосновать свое решение, сказал он.

"На массовых мероприятиях может произойти все что угодно: пожар, давка, кражи. Правоохранительные органы должны суметь обеспечить безопасность населения. Для этого нам необходимо знать хотя бы примерное количество народа и цель массовых сборов, чтобы сделать расчет и выделить своих сотрудников для охраны", — добавил Ташходжаев.

Ранее сообщалось, что ГУВД Ташкента намерено привлечь к ответственности за клевету пользователей Facebook.