Битва за Ракку шла с июня 2017 года. Город освобождали от террористов «Демократические силы Сирии», международная коалиция поддерживала их авиаударами. Как выглядит город сейчас показала Медуза.

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В середине октября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека объявил, что Ракка, один из последних городов в Сирии, который находился под контролем Исламского государства, освобожден от террористов. Город, основанный в III веке до нашей эры, оказался почти полностью разрушен.