Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что с точки зрения международного права Крым является украинским. Об этом она сообщила во время своей первой пресс-конференции в Москве в качестве кандидата в президенты России, передает УНИАН.

"Отвечу прямо, что действительно считаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от данного вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Давайте дальше разговаривать", - сказала Ксения Собчак, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Как сообщает «Медуза», на своей первой пресс-конференции в качестве кандидата в президенты Собчак сообщила, что её штаб возглавит политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, который проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году и стоял у истоков телекомпании НТВ.

Ксения Собчак рассказала, что перед выдвижением в президенты она сообщила об этом Владимиру Путину и Алексею Навальному. Об этом Собчак заявила на пресс-конференции 24 октября.

С Путиным Собчак встретилась при подготовке фильма о своем отце Анатолии Собчаке. «Ничьего разрешения ни на что я не спрашивала, оно мне не нужно. Я самостоятельный человек», — заметила Собчак.

«Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному, что я собираюсь баллотироваться», — рассказала телеведущая. Встречалась ли она сначала с Путиным или с Навальным, Собчак не уточнила.

О своем выдвижении в президенты Собчак объявила 18 октября. Через четыре дня Навальный после освобождения из-под административного ареста заявил, что любой человек может выдвигаться в президенты.

Сам Навальный также намерен участвовать в предстоящих выборах, хотя по закону он не может стать кандидатом из-за непогашенной судимости.