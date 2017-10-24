Народный артист Таджикистана Ибодулло Машраб стал лауреатом премии «Звезды Содружества - 2016».

Лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2016 год объявил Совет по присуждению Межгосударственной премии «Звезды Содружества».

Как сообщается на официальном сайте организаторов, На соискание высокой награды претендовали 12 номинантов из 8 стран.

Решением жюри премии присуждены восьми соискателям. Размер премии в этом году составляет 2 млн. рублей.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ (СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области науки и образования присуждается за крупный вклад в науку или образование, способствующий развитию общего научного и образовательного пространства СНГ.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области культуры и искусства присуждается за крупный вклад в культуру и искусство, который выражается в создании особо значимых творческих работ и произведений, способствующих развитию сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия на пространстве СНГ.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области гуманитарной деятельности присуждается за крупные достижения в сфере межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества в целом, способствующие сближению народов стран СНГ.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве в декабре 2017 года в дни работы Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СЕГ.

Справка: Машраб Ибодулло Рахмон - актер, народный артист Таджикистана. Работал в Таджикском государственном молодежном театре им. Вахидова, Кукольном театре Душанбе, Государственном русском театре драмы им. Маяковского.

Был главным режиссером Таджикского телевидения, директором и главным режиссером Таджикского государственного Академического театра драмы им. А.Лахути. На сценах театров страны создал ряд образов, которые запомнились зрителям яркостью и импульсивностью характера, среди которых: Хосрау («Хосрау и Ширин» Г.Птицына), Исмоили Сомони («Царь Исмоили Сомони» М.Бахти), Александр Македонский («Последняя ошибка Александра» Б.Абдурахмона).

Исполнил роли в художественных фильмах «Сон наяву», «Слёзы и меч», «Шамсиддин Шохин».

В золотом фонде Таджикского радио хранятся 30 песен в исполнении Машраба Ибодулло.

Лауреат Государственной премии им. Рудаки. Награжден орденом «Дружба».

Также лауреатами премии «Звезды Содружества» за 2016 год стали:

ХАЛИЛОВ Фархад Гурбан оглы (Азербайджан) - Народный художник Азербайджанской Республики, почетный член Академии художеств России, профессор, руководитель Союза художников Азербайджана.

Работы Ф.Г. Халилова выставлялись более чем в 40 странах, хранятся в государственных музеях Азербайджана, Литвы, России, Украины, в фонде Международной конфедерации союзов художников, а также в частных галереях и коллекциях в США, Мексики, Германии, Польши и других стран.

Халилов Ф.Г. награжден правительственным орденом «Шохрат» (Слава), французским орденом «Шевалье Искусств и литературы», золотой медалью Российской академии художеств и другими высокими наградами.

МАНСУРЯН Тигран Егиаевич (Армения) - композитор, народный артист Республики Армения, заслуженный деятель искусств Республики Армения, профессор.

Т.Е.Мансурян – признанный лидер современной армянской композиторской школы, его сочинения с успехом исполняются во всех музыкальных столицах мира.

Произведения Т.Е.Мансуряна представляют собой смесь армянского музыкального искусства и народных традиций. Среди его произведений - балет «Снежная королева», концерт для скрипки и струнных «Четыре серьезные песни», сольные вокальные и хоровые циклы. Автор музыки к 40 фильмам, среди которых «Цвет граната» С.Параджанова, «Осенняя пастораль» М.Вартанова, «Мы и наши горы» Г. Маляна.

Лауреат Государственных премий Республики Армения, награжден орденом Святого Месропа Маштоца, орденом Почета Республики Армения и другими государственными и общественными наградами.

САВЕРЧЕНКО Иван Васильевич (Беларусь) - филолог, директор Института литературоведения им.Янки Купалы, член Президиума Союза писателей Беларуси, доктор филологических наук, профессор.

И.В.Саверченко автор многочисленных исторических повестей и эссе о значимых личностях прошлого Беларуси. Его книги широко используются в образовательной практике для обучения студентов стран СНГ.

Автор 114 научных публикаций по проблемам филологии, истории и философии, в том числе 8 монографий. Подготовил семь изданий памятников белорусской письменности и словесности от X до первой половины XX веков, которые впервые собраны воедино и адаптированы для русскоязычного читателя.

АЛЬПИЕВ Толеубек Ныгметович (Казахстан) - заместитель директора театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный деятель Республики Казахстан.

Под руководством Т.Н.Альпиева в Астане создавался творческий коллектив Национального театра оперы и балета им.К.Байсеитовой, была организована работа театра «Астана Опера», который стал центром культурной жизни всего Казахстана.

Кавалер ордена Почета и ордена Благородства Республики Казахстан. Награжден медалями «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» и «25 лет Независимости Республики Казахстан. За руководство постановкой грандиозного театрализованного представления «Менгiлiк ел», в котором участвовало около 3,5 тыс. человек, удостоен медали «550 лет Казахского ханства».

БОРУБАЕВ Алтай Асылканович (Кыргызстан) - математик, председатель отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук Национальной академии наук, и.о. директора Института теоретической и прикладной математики, Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук.

Создатель направления «равномерная топология», которое получило международное признание в научном мире. Более 150 его статей и монографий опубликованы в 15 страна.

Авторским коллективом под руководством А.А. Борубаева написаны учебники для школ и ВУЗов Кыргызской Республики.

А.А.Борубаев является Президентом Математического общества Тюркского Мира, Президентом Союза ученых Кыргызстана.

Лауреат Государственных премий Кыргызской Республики. Удостоен Золотой медали «За выдающийся вклад в мировую науку» (Сократовский Международный Комитет, Великобритания, Оксфорд), Золотой медали Карловского Университета (Прага, Чехия).

ДОГА Евгений Дмитриевич (Молдова) - композитор, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, заслуженный деятель искусств Республики Молдова, действительный член Академии наук Республики Молдова, профессор, академик.

Е.Д. Дога пишет музыку в различных жанрах и стилях. Он автор трёх балетов, оперы, музыки к 13 спектаклям, более чем к 200 фильмам. Его перу принадлежат более 100 инструментальных и хоровых сочинений, 260 песен и романсов. Музыка Е.Д. Доги звучала на церемониях открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и Олимпиады 2014 года в Сочи.

2007 год, когда композитор отмечал свой 70-летний юбилей, был провозглашен в Молдове Годом Евгения Доги.

Е.Д.Дога - почётный гражданин Кишинёва, его именем названа музыкальная школа и улица в столице Молдовы.

Лауреат Государственной премии СССР, Государственных премий Республики Молдова, кавалер Ордена Республики Молдова, Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и множества других высоких наград.

ГРИГОРОВИЧ Юрий Николаевич (Россия) - выдающийся балетмейстер, хореограф, артист балета, педагог, публицист, народный артист СССР.

Более 30 лет возглавлял балетную труппу Большого театра России. Ю.Н.Григорович - автор восьми оригинальных балетов. Им были обновлены практически все классические балеты, составляющие основу репертуара Большого театра. Осуществил более 90 постановок на сценах ведущих театров России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Грузии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Италии, Кореи, Польши, Франции, Швеции, Чехии и др.

С 1988 г. заведует кафедрой хореографии Московской государственной академии хореографии, является членом Венского музыкального общества и Украинской Академии танца.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственных премий СССР, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степеней, ордена Почета Украины, ордена Франциска Скорины (Беларусь), Ордена Достык (Казахстан), обладатель множества других высоких наград и премий.

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