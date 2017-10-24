Инвестиционная политика официального Пекина по отношению к странам Центральной Азии оказалась под жесткой критикой старейшей англоязычной газеты Гонконга - South China Morning Post. Издание на примерах показывает, в каких сложных условиях приходится работать китайским инвесторам в нашей стране.

Автор статьи, побывавший в Таджикистане, отмечает «множество проблем», в частности «юридические трудности, непредсказуемую политику и проблемы безопасности», с которыми сталкивается китайский бизнес в республике. «А Пекин уделяет больше внимания антитеррористическому сотрудничеству в Центральной Азии, чем деловым интересам», - пишет он.

В материале рассказывается о китайском бизнесмене Чжу Байлине (Zhu Bailin), который после выдвижения в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином инициативы «Один пояс и один путь» заинтересовался инвестированием в экономику Таджикистана.

Он выделил 25 миллионов долларов для совместного возведения с таджикским партнером Абдухалимом Кодировым (гендиректор ООО «Ёкут-2000». - Прим. «АП») цементного завода Taj China в городе Вахдат.

«Наличие таджикского партнера является обычной практикой для китайских инвесторов, поскольку оно может улучшить связь с различными правительственными ведомствами. Они часто бывают влиятельными местными жителями, и некоторые крупные китайские проекты предпочли бы сотрудничать с людьми, имеющими связи с президентом Таджикистана», - поясняет автору статьи глава Федерации зарубежных китайцев в Таджикистане Ху Фэн (Hu Feng).

Цементный завод Taj China в городе Вахдат с сайта prezident.tj

В статье указывается, что после начала производства в СП «Taj China» Кодиров добивается полного контроля над предприятием. Это притом что контрольный пакет акций СП (60%) принадлежал китайскому инвестору, а его таджикскому партнеру – 40%. Иностранному акционеру соответствующие структуры Таджикистана с применением угроз советуют смириться с создавшимися условиями.

Правда, отмечает автор, Чжу Байлин впоследствии достиг компромисса с Кодировым, который согласился арендовать завод за 454 тысячи долларов в месяц. Однако получает китайский бизнесмен ежемесячно только около трети этой суммы.

«Если бы я мог знать раньше, я бы определенно не захотел инвестировать в Таджикистан», - заключает Чжу.

«Знаете, как таджик стреляет в голубей?»

Гонконгский инвестор Джозеф Чан Нап-ки (Joseph Chan Nap-kee) заявил, что оспаривать решения таджикских властей в судах страны очень сложно. Работая в горнорудной отрасли в Таджикистане, Джозеф Чан необоснованно был обвинен в неуплате налогов в размере 20 миллионов долларов. Ему трудно было найти адвоката в Таджикистане, поскольку «таджикские юристы рискуют потерять свои лицензии, если будут работать против правительства». «Суд мы полностью проиграли. Все они поддерживали свое правительство», - сказал Чан изданию South China Morning Post.

Бизнесмен из Синьцзяна Келиму Абудурейму (Kelimu Abudureyimu) говорит, что использовать дипломатические каналы для решения коммерческого спора с таджикскими властями - бесполезное дело.

Со своими четырьмя китайскими партнерами он купил у российского бизнесмена месторождение флюорита и вольфрама недалеко от Душанбе. Однако таджикский суд распорядился о конфискации месторождения в пользу государства, так как якобы оно ранее было приобретено российским бизнесменом незаконно.

Абудурейму, почувствовав обман, обратился за помощью к посольству КНР в Душанбе и Госсовету Китая. Однако поддержки так и не дождался. Месторождение же после конфискации, пишет автор статьи, было передано Таджикской алюминиевой компании.

Автор указывает, что даже китайские госкомпании, которые работают совместно с правительством Таджикистана, сталкиваются с проблемами.

В качестве примера приводится СП «Зарафшан» (занимается добычей золота. - Прим. «АП»), 75% акций которого принадлежат госпредприятию Zijin Mining, а 25% - правительству РТ. СП хотела приобрести еще одно золотоносное месторождение за 300-400 миллионов юаней ($45-60 млн), но правительство Таджикистана потребовало 500 миллионов долларов.

«Это связано с тем, что в Таджикистане есть иллюзия наплыва китайских инвесторов, вызванная инициативой «Один пояс - один пут», и он (Таджикистан. - Прим. «АП») высоко ценит себя», - считает генеральный менеджер СП «Зарафшан» Чжан Шунь Цзинь (Zhang Shunjin).

Глава Федерации зарубежных китайцев в Таджикистане Ху Фэн обрисовал ситуацию, в которой оказались китайские инвесторы в Таджикистане, следующим образом:

«Знаете, как таджик стреляет в голубей? - спросил он. - Они разбрасывают пищу на земле, а затем ждут за углом с ружьем. Когда приходят голуби, они просто стреляют с близкого расстояния. С такой страшной ситуацией китайские бизнесмены сталкиваются здесь».

…В прошлом году уже таджикские СМИ писали о деле одного китайского бизнесмена. Главу компании «Сад Дарё» Ин Сюандэ задержали в 2016 году. Дело против него, по его мнению, было сфабриковано.

Он обвинялся в попытке дачи взятки сотруднику антикоррупционного ведомства. Таджикский адвокат Солехджон Джураев, который пытался доказать невиновность иностранца, был отстранен от его защиты.

Сюандэ получил 16 лет лишения свободы. Его жалоба на судебное решение в настоящее время рассматривается вышестоящей инстанцией.

Аналитиков пугает растущий долг Китаю

Как это ни парадоксально, но в самом Таджикистане многие недовольны как раз-таки слишком благожелательным отношением властей ко всему китайскому. Если население настораживает все увеличивающееся число китайских трудовых мигрантов, аналитики обращают внимание на растущий долг, большие гранты и значительные инвестиций Китая, которые, по их мнению, могут привести к возникновению проблем, связанных с обеспечением не только экономической, но и национальной безопасности.

Размер долга Китаю достиг уже 1,2 миллиарда долларов. Это почти половина внешнего долга Таджикистана.

Китай в настоящее время также находится на первом месте по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций.

Вторая экономика мира в прошлом году обошла Россию, которая по этому показателю являлась неизменным лидером на протяжении всей новейшей истории Таджикистана. При этом инвестиции «Большого соседа» продолжают поступать в довольно значительных, по меркам маленького Таджикистана, объемах. Так, согласно данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ только за первые три месяца этого года размер прямых китайских инвестиций составил около 80 миллионов долларов. А это - 60 процентов от общего объема привлеченных за этот период Таджикистаном прямых иностранных инвестиций.

Китай свое возьмёт?

Другие эксперты никакой особой лояльности по отношению к китайскому бизнесу не видят: просто инвесторов из других стран нет – они не заинтересованы работать в Таджикистане из-за неподобающего отношения властей и сложного географического расположения республики.

По мнению доктора экономических наук, профессора Ходжимахмада Умарова, вкладывать в Таджикистан невыгодно в связи с большими затратами и множеством препятствий. «Инвестиционная среда республики далека от международных норм и стандартов. Также инвесторов пугает множество проблем с международными железнодорожными и автомобильными перевозками. Существует множество других проблем, которые отталкивают иностранных инвесторов, и это, в частности, коррумпированность чиновников, неподобающее отношение властей к иностранным инвестициям», - считает профессор.

К примеру, эксперт указал на отношение властей к инвесторам Сангтудинской ГЭС-1 и ГЭС «Сангтуда-2».

«Это позорное явление, которое наносит большой удар по инвестиционному престижу республики. С одной стороны, очень большой объем средств по скрытым каналам направляется в оффшорные зоны, а с другой - мы не в состоянии выплачивать сравнительно небольшие суммы инвесторам. Такие моменты заставляют иностранных инвесторов сто раз подумать, прежде чем вкладывать средства в нашу экономику», - добавил профессор.

Что касается Китая, эксперты считают, что Поднебесная располагает крупными свободными финансовыми ресурсами, часть которых будет использовать для того, чтобы поднять свой авторитет среди развивающихся стран и упрочить свои позиции в противоборстве за доминирование в регионе с другими крупными державами.

«Китай не будет отказывать таким странам, как Таджикистан, в предоставлении кредита, гранта и даже может жертвовать интересами своих инвесторов, чтобы держать на коротком поводке маленькие страны. В Китае прекрасно понимают, что, получив запрашиваемую поддержку, эти страны автоматически становятся ему обязанными и, в свою очередь, не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которые от них потребуются», - говорит политолог Собир Хамидов.

На примере Таджикистана политолог указал на то, что практически все богатые золотоносные месторождения республики разрабатываются китайскими компаниями. Китайские фермеры получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Китайским компаниям разрешается размещать на территории республики вредоносные предприятия (цементные заводы), которые КНР из-за резкого ухудшения экологии планирует полностью вывести за свои переделы…

Основным кредитором Таджикистана на данный момент является Китай, на который приходится более половины от общего объема внешнего долга: мы должны этому соседу около 1,2 миллиардов долларов.

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