На карте СССР у ее южной границы 14 октября 1924 года появилась новая государственная единица. В тот исторический день была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика.

С этого политического акта начались многие события и явления, которые можно охарактеризовать одним словом - впервые. Впервые таджики получили свою государственную автономию.

1 /11 Душанбе, 1930 год. На снимке председатель исполкома Сталинабадского городского совета рабочих, дехканских и красноармейских депутатов Абдукарим Розыков выступает на общегородском митинге в честь открытия столичного аэропорта и образования сталинабадского авиаузла. В том же году в Душанбе строится аэропорт первого класса. Год спустя строятся аэродромы в Кулябе, Гарме, Пяндже, Дангаре, куда из Душанбе стали регулярно выполняться рейсы.

За 73 года советской власти Таджикская республика прошла громадный путь экономического и культурного развития, став краем развитой индустрии и сельского хозяйства, процветающей культуры.

Сегодня наша Республика, обретя независимость, продолжает покорять новые ступени в истории своей государственности.