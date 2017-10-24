На карте СССР у ее южной границы 14 октября 1924 года появилась новая государственная единица. В тот исторический день была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика.
С этого политического акта начались многие события и явления, которые можно охарактеризовать одним словом - впервые. Впервые таджики получили свою государственную автономию.
За 73 года советской власти Таджикская республика прошла громадный путь экономического и культурного развития, став краем развитой индустрии и сельского хозяйства, процветающей культуры.
Сегодня наша Республика, обретя независимость, продолжает покорять новые ступени в истории своей государственности.
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