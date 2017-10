Deputy Prime Minister, Azim Ibrohim, has sharply criticized inadequate measures taken by Sughd local authorities to ensure regular work of the province’s economy during autumn-winter 2017-2018, a source in the Tajik government told Asia-Plus in an interview.

