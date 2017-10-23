Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, которая получила ножевое ранение в шею в результате сегодняшнего нападения в здании редакции, тяжелое, пишет newsru.com.

Как сообщил в Twitter журналист "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев, в настоящий момент операция уже завершена, и радиоведущая переведена в палату. По словам Петрикова, которые приводит "Интерфакс", операция длилась больше часа, и оперировали ее два врача.

"Прогнозов пока строить нельзя. Пока непонятен полный объем повреждений. Мы сможем начать строить какие-то прогнозы после окончания операции", - сказал Петриков.

"Фельгенгауэр находится на искусственной вентиляции легких, она погружена в коматозный сон", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков сказал ТАСС, что состояние у Фельгенгауэр стабильное. "Она находится в интенсивной терапии сейчас", - добавил он.

После операции будет проведен комплекс диагностических процедур и к утру определено дальнейшее направление лечения. "То, что пациентка была быстро доставлена и поднята в операционную, уменьшает риск дальнейших проблем", - отметил директор НИИ им. Склифосовского Петриков.

По его словам, кровопотеря Фельгенгауэр была некритичной для "серьезных изменений в организме", ей пока не требуется донорская кровь.

"О дальнейшей тактике сможем сказать только завтра утром, после того как будет проведен весь спектр диагностических процедур", - сказал Петриков, его слова приводит ТАСС.

Гриц предупреждал в своем блоге: "Если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными"

Нападавшего зовут Борис Гриц, в последнее время он проживал в Израиле, где вел блог, жалуясь в нем на "телепатические домогательства" со стороны журналистки.

В одном из постов содержится открытая угроза приехать в Москву и разобраться. Гриц утверждал, что обращался к ее коллегам по работе на "Эхе Москвы" с просьбой повлиять на поведение их сослуживицы и к "ее приемному отцу, Павлу Фельгенгауэру" с требованием употребить свой авторитет. "Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными", - предупредил он в посте, датированном 14 сентября.

На сайте Следственного комитета уточняется, что Грицу 48 лет.

На видео, записанном следователями, Гриц говорит, что Фельгенгауэр он знал по "телепатическому контакту" пять лет. Причиной нападения мужчина назвал "сексуальное телепатическое преследование" со стороны журналистки на протяжении последних двух месяцев. "Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально", - сказал задержанный.

Днем 23 октября вооруженный ножом мужчина прорвался на радиостанцию "Эхо Москвы" на Новом Арбате, ранив охрану, подошел к Татьяне Фельгенгауэр и ранил ее в шею. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).