Группа исполнителей Академии макома Таджикистана под руководством Народного артиста республики Абдували Абдурашидова приняла участие в IV Международном музыкальном фестивале-симпозиуме «Музыкальная карта мира», который проходит в Москве сообщает НИАТ «Ховар».

Данный музыкальный форум организован Московской государственной консерваторией имени П. Чайковского и научно-творческим центром «Музыкальные культуры мира».

Программа мероприятия включает в себя мастер-классы, теоретические занятия и выступление творческих коллективов — участников фестиваля из Бразилии, Индонезии, Германии, Ирана, Японии и стран СНГ.

21 октября в рамках программы Абдували Абдурашидов выступил с докладом «Аруз и музыка» и дал мастер-класс по теме «Традиционное песенное творчество бастакори».

24 октября в концертном зале имени Н. Мясковского состоится выступление мастеров таджикского искусства — Абдували Абдурашидова, Сироджиддина Джураева, Джамшеда Эргашева и Насибы Омонбаевой в программе «Бескрайний мир шашмакома».