Новость о задержании врача Центра сердечно-сосудистой хирургии Абдумалика Саломова по подозрению в связях с запрещенным в стране религиозным движением "Салафия" вызвала недоумение у его коллег и родных.

Напомним, 22-го августа сотрудники правоохранительных структур по подозрению в членстве в запрещенной в Таджикистане религиозной организации «Салафия» задержали сотрудника Согдийского областного Центра сердечно-сосудистой хирургии, кандидата медицинских наук Абдумалика Саломова.

Весть о его задержании для его коллег и родных была неожиданной. Ведь, по их словам, он никогда даже не говорил на религиозные темы, не пропагандировал идеи каких-то радикально настроенных группировок. А большую часть своего времени посвящал лечению больных.

По словам коллеги, Абдумалик Саломов пришел на работу в Центр в 1999 году после окончании Таджикского государственного медицинского Университета. Здесь он проработал 6 лет. В 2005 году поступил на аспирантуру в Научный Центр сердечно- сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева города Москвы Российской Федерации. Здесь в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию на теме: «Аортокоронарное шунтирование мини доступом». После защиты работал в военно-клиническом госпитале имени А.А.Вишневского города Москвы.

В 2015 году вернулся в Таджикистан и устроился на работу в Центр сердечно- сосудистой хирургии города Худжанд.

Впервые в области начал внедрять совершенно новый метод лечения больных: аортокоронарное шунтирование (АКШ), что считается одной из сложнейших операций на сердце. До момента задержания совершил более 100 операций АКШ, которые были завершены успешно, на высоком профессиональном уровне, с хорошими показателями. Он занимался научными работами и несколько раз выступил с научными докладами на областных и республиканских научных симпозиумах. Воспитывал учеников, готовил их к выполнению сложнейших операций на сердце.

- Абдумалик Саломов скромный и отзывчивый человек, милосердный, очень внимательный к больным – говорит его коллега.

- То, что он в нерабочее время чем-то занимался, мы не интересовались. Поскольку мы считали это его личным делом, - подчеркивают собеседники коллеги Саломова. – Но поскольку он совершил паломничество, все к нему относились с большим уважением.

О человеческих качествах Абдумалика Саломова рассказала и его супруга Зарринахон Саломова - акушер-гинеколог Центра здоровья №2 города Худжанд.

По ее словам они поженились в 1995 году.

- За 22 года совместной жизни он показал себя добропорядочным, отзывчивым мужем и отцом. Вместе воспитывали четырех детей: одного сына и трех дочерей. Самая старшая студентка, а остальные школьники – говорит она. - В Москве мы жили десять лет. У нас было все для хорошей и счастливой жизни. Ведь муж работал в одном из престижных госпиталей России – Центральном военно-клиническом госпитале имении А. Вишневского города Красногорск. Я сама работала в поликлинике №139 акушером-гинекологом в Москве.

Зарринахон Саломова

Но, Абдумалик по ее словам всегда мечтал служить на Родине и своему народу.

- Он считал себя востребованным там. Все привилегии бросили и в 2015 году вернулись в Таджикистан – рассказывает Зарринахон Саломова - Здесь он устроился он на прежнюю работу – в Согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии. В неделю один раз посещал чайхану, где вместе со своими одноклассниками они организовали посиделки - «ошхури».

По словам супруги врача Абдумалик Саломов всегда думал и заботился о здоровье своих больных.

- Было немало случаев, когда он сутками находился в больнице. На праздники оказал материальную помощь нуждающимся гражданам. Намаз читал дома. Бороду не носил. Одевался, как и другие интеллигенты, прилично. Родители его не были религиозными людьми, - говорит она.

Все коллеги по работе Абдумалика Саломова, а также родня надеются на торжество правосудия, и желают скорейшего возвращения врача на работу и семью, где его ждут четверо детей и супруга.