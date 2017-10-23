Неизвестный проник в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Эту информацию агентству Интерфакс подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, пишет Би-Би-Си.

Как сообщает сама радиостанция, нападавший задержан. В сообщении уточняется, что Татьяна Фельгенгауэр получила ранение в горло, но угрозы для ее жизни это ранение не представляет. Журналистка доставлена в НИИ имени Склифософского и отправлена на операцию, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Венедиктов утверждает, что нападавший зашел в здание, где расположена радиостанция, и брызнул охраннику на проходной в лицо газом, ослепив его. После этого, по словам главреда "Эха Москвы", мужчина поднялся на 14-й этаж, где расположена редакция, и полоснул Фельгенгауэр ножом по горлу.

Главред сайта "Эха" Виталий Рувинский опубликовал фотографию задержанного

По словам Венедиктова, всё это нападавший сделал молча, не выкрикивая никаких лозунгов. Его заместитель Сергей Бунтман подтвердил это изданию "Медуза", добавив, что при задержании нападавшего легкое ранение получил еще и один из охранников "Эха".

Фотографии задержанного опубликовал главный редактор сайта "Эха Москвы" Виталий Рувинский. По данным МВД, он оказался иностранцем. По данным "Эха Москвы", его зовут Борис Гриц. Информагентства утверждают, что он говорит бессвязно и ведет себя неадекватно, но это пока не подтверждено.

По факту нападения следственные органы возбудили дело о покушении на убийство. Нападение на Фельгенгауэр прокомментировала российская генпрокуратура, назвав случившееся вопиющим инцидентом. Ведомство пообещало взять расследование на свой контроль.

В МВД заявили, что причиной нападения могла стать личная неприязнь задержанного к журналистке, но пообещали, что рассматриваться будут и другие версии.

Источники информагентств утверждали, что Фельгенгауэр якобы была знакома с нападавшим, однако ведущая "Эха Москвы" Тоня Самсонова уже заявила, что это не так. Сам он, по данным связанного с Арамом Габлеляновым канала Mash в Telegram, заявил, что у него с Фельгенгауэр была телепатическая связь.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции "Эхо Москвы" более 10 лет. Впервые она появилась в эфире в качестве корреспондента в 2005 году. Сейчас она работает на радиостанции ведущей и заместителем главного редактора.