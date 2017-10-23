Девятиклассница из Душанбе Манижа Тошболтаева в эфире телешоу «Удивительные люди», выходящего на телеканале «Россия 1», продемонстрировала возможности применения ментальной арифметики в реальной жизни. Девочка измерила на глаз скорость движущегося автомобиля, за что жюри ее прозвало «девочкой – радар».

Маниже – 15 лет. Она учится в российско-таджикской школе при РТСУ в Душанбе. Манижа на протяжении года занимается ментальной арифметикой в Академии ментальной арифметики «Империя знаний», расположенной в столице Таджикистана. Здесь обучаются дети в возрасте от 5 до 17 лет.

Кстати, вы можете проголосовать за Манижу пройдя cюда. Голосование продлится до 28 октября.

Шоу "Удивительные люди" дает возможность участникам показать свои уникальные способности, в которые обычному человеку сложно поверить. Это проект о безграничных возможностях нашего мозга, которые до сих пор мало изучены. Первый сезон "Удивительных людей" уже показал, как много неординарных людей с уникальными способностями живет в России и странах СНГ.

После колоссального успеха первого сезона "Удивительные люди" в России проект выходит на новый международный уровень. Теперь в нем принимают участие конкурсанты не только из России и стран СНГ, но со всего мира. Главный приз - один миллион рублей, сообщается на сайте шоу.

Шоу открыло миру 5-летнюю девочку-полиглота Беллу Девяткину, знающую 7 языков. Видео с ее выступлением только за первые дни набрало более 15 миллионов просмотров в социальных сетях. А сейчас количество просмотров номера Беллы в сети превысило 100 миллионов.

В новом сезоне удивительным людям предстоит пройти новые сложные и интересные испытания. В каждом выпуске принимают участие 7 конкурсантов. В конце программы зрительный зал путем голосования выбирает одного победителя, который произвел самое сильное впечатление. В финале победители всех предыдущих выпусков встретятся, чтобы побороться за главный приз - один миллион рублей.