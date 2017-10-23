Во время митинга в Астрахани Навального попросили прокомментировать решение Собчак принять участие в президентских выборах. Оппозиционер на это заявил, что все имеют право идти на выборы, сообщает телеканал «Дождь».

«Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше, но все могут идти», — сказал Навальный.

При этом оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы в том случае, если его не зарегистрируют кандидатом.



В Астрахань Навальный отправился сразу после освобождения из СИЗО, где он провел 20 дней. 18 октября, когда Собчак объявила о намерении баллотироваться, оппозиционер находился под арестом, а потому не мог публично отреагировать на эту новость.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Собчак, также заявил о том, что телеведущая может участвовать в выборах, так как отвечает условиям, который предъявляет к потенциальным кандидатам Конституция страны.

Сама Собчак в интервью телеканалу «Дождь» выразила надежду, что Навальный поддержит ее решение выступить в качестве кандидата «против всех». «Ведь это та идея, с которой он сам выступал долгое время», — заявила она. При этом Собчак добавила, что рассмотрит вопрос о своем отказе от президентской кампании в случае регистрации Навального.



Навальный в начале сентября комментировал статью газеты «Ведомости» о возможном выдвижении Собчак (статья была опубликована 1 сентября). Тогда он призвал телеведущую не участвовать в «довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание», а взгляды ведущей на экономику назвал «довольно людоедскими».