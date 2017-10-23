В минувшие выходные на дорогах Таджикистана под колесами автомашин погибли трое граждан, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Водитель автомашины марки «Опель Астра», 46-летний житель Душанбе, на территории города Гиссар совершил наезд на пешехода, 45-летнего местного жителя Умеда Бобониёзова, пешеход от полученных травм скончался в больнице.

Водитель автомашины марки «Опель Караван», 27-летний житель района Дж. Расувлов – Неъмат Рахимзода совершил наезд на велосипедиста - 16-летнего местного жителя Хушруза Абосхонзода, юноша погиб на месте ДТП.

Водитель автомашины марки «Мерседес», 31-летний житель района Б. Гафуров – Шухрат Нурбоев на территории города Худжанд совершил наезд на 59-летнего учителя местного педагогического колледжа Тохирджона Гозиева. Педагог скончался в больнице.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, в течение девяти месяцев уходящего года на дорогах страны в результате ДТП погибли 389 граждан республики.

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