Правительство Таджикистана предложило парламенту республики проект поправок в закон «О праздничных днях», в рамках которых предлагает отмечать в стране 30 января, как праздник Сада. Праздник Сада был известен ещё до средневековья, и отмечался как предвестник Навруза.

С древнейших времён праздник Сада отмечался за пятьдесят дней до наступления праздника Навруз, 10-го бахмана (30 января).

Традиции и обычаи арийцев насчитывают более трех тысячелетий. Ярче всего древние традиции проявляются в сохранившихся до сегодняшнего дня праздниках, к которым относятся Шаби Ялдо, Сада, Навруз, Мехргон и другие.

Кроме того, согласно предложенным поправкам, правительство предлагает праздновать ежегодно 15 октября, как праздник Мехргон и День сотрудников аграрного сектора.

Правительство также предложило ежегодно отмечать 26 октября, как День сотрудников судов. Эта дата выбрана неслучайно: 26 октября 1929 года был образован Верховный суд Таджикистана.

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