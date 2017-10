Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева выложила на своей странице в Instagram достаточно неоднозначное фото.

Лола Каримова-Тилляева, известная своей благотворительной и культурной деятельностью, а также скромностью и соблюдением устоев, к которым привыкли на Востоке, что ранее выгодно отличало ее от старшей сестры, часто шокировавшей публику своими откровенными фото в соцсетях, внезапно выложила нехарактерный для себя снимок на своей странице в инстаграм.

"Тo one of my favorite days", - написала она в описании к снимку.

Пользователи по разному прокомментировали новый образ младшей дочери Ислама Каримова. Некоторые высказали восхищение и назвали фото "шедевральным", а многие с неприязнью высказались о недопустимости появления таких фото, так как Каримова-Тилляева является публичной персоной.

Лола Каримова-Тилляева занимала пост постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО, однако в августе объявила о своем уходе с этой должности. Она заявила, что планирует сконцентрироваться на своей семье, личных целях, а также уделить больше времени работе на проектах фонда имени Ислама Каримова.

Ислам Каримов, руководивший Узбекистаном с 1989 года, ушел из жизни 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет в результате инсульта.