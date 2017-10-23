Президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао в среду, 25 октября, начнет свой трехдневный визит в Таджикистан.

«Планируется, что президент Накао встретится с руководством страны и посетит места реализации проектов», - сообщили «АП» в постоянном представительстве САБР в Душанбе.

Ожидается, что Накао также выступит на 16-ой Министерской конференции программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая состоится 27 октября в Душанбе под председательством министра экономического развития и торговли РТ Нематулло Хикматуллозода.

По итогам мероприятия в этот же день президент АБР совместно с Хикматуллозода будет участвовать на пресс-конференцию.

Такехико Накао занимает должность президента АБР должность с апреля 2013 года.

До этого он являлся заместителем министра финансов по международным делам в Министерстве финансов Японии.

Накао работал в министерстве финансов Японии с 1978 года. Являлся генеральным директором Бюро по международным делам, где он установил тесные связи с ключевыми лицами Азиатско-Тихоокеанского региона и стран группы Большой двадцатки.

С 2005 по 2007 годы был назначен Министром посольства Японии в Вашингтоне; в период с 1994 по 1997 годы работал экономистом и советником в Международном валютном фонде.

Издал книги и всевозможные доклады по финансовым и экономическим делам. В 2010 и 2011 годах был профессором в Университете Токио.

Родился в 1956 году, имеет степень бакалавра по экономике Университета Токио и магистра по бизнес администрированию Университета Калифорнии в Беркли.

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