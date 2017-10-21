В парламент Кыргызстана поступил законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном, которое предусматривает предоставление Астаной помощи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 20 октября«24.kg». Авторы законопроекта не указываются, депутаты рассмотрят его на следующей неделе.

Соглашение с Казахстаном было подписано в 2016 году. Казахстан обещал помочь Киргизии адаптироваться к условиям ЕАЭС, перечислив ей поэтапно $100 млн. Помощь должна была пойти на улучшение таможенной инфраструктуры Кыргызстана и приведение ветеринарных и фитосанитарных систем республики в соответствие с нормами ЕАЭС, поясняет«Кактус».

По данным Министерства экономики Киргизии, первый транш помощи должен был быть эквивалентен $41,03 млн. Из них около $7 млн предназначалось Минздраву, более $6,1 млн – Минсельхозу, около $16 млн - Государственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности и так далее.

«Мы решили сказать «нет» этим средствам. Другими словами, мы более не нуждаемся в них, - сообщил «Азаттыку» (киргизская служба Радио Свобода) вице-премьер Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев. - Мы будем искать источники финансирования из бюджета или вне казны. К настоящему времени завершилось строительство большинства из 14 лабораторий, отвечающих требованиям ЕАЭС. Средства на них мы выделяем сами. До конца года многие из них будут завершены».

МИД Казахстана уже обратил внимание на сообщения о планах Киргизии денонсировать соглашение, но официальной информации пока не получил. При этом представитель МИДа отметил, что «данный вопрос не затрагивался во времяпереговоров глав правительств двух стран 18 октября».

Неделю назад Бишкек отказался от гуманитарной помощи Астаны в виде досок, металлопроката и столбов, которые киргизская сторона хотела использовать в работах по устранению последствий стихийных бедствий. С просьбой о помощи Кыргызстан обратился к соседу в мае 2017 года. К октябрю, согласно официальному сообщению киргизского МЧС, надобность в ней отпала. Комментируя реакцию Бишкека, министр финансов Казахстана Бахыт Султановподчеркнул, что этот отказ не касается соглашения о $100 млн, и казахстанское правительство «в плановом порядке двигается по выделению средств из республиканского бюджета».

Отказу от гуманитарной помощи предшествовало обострение отношений между двумя странами. За неделю до выборов в Кыргызстане, прошедших 15 октября, президент Алмазбек Атамбаев позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес Нурсултана Назарбаева.

В частности, он заявил о том, что казахстанские власти навязывают Кыргызстану нового руководителя и пытаются повлиять на выборы. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал слова Атамбаева ложью и провокацией. Затем Казахстан отказался посылать своих наблюдателей на выборы в соседнюю республику, перевел пограничные войска на усиленный режим несения службы и выставил блокпосты с вооруженными военнослужащими на границе с Киргизией.

Астана объяснила это предстоящими выборами в Кыргызстане, но по факту кыргызстанцам был усложнен пограничный переход в соседнюю страну. В результате на всех КПП на общем рубежеобразовались километровые очереди с киргизской стороны. Министерство экономики Киргизии обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на усиление Казахстаном контроля на общей границе. А 18 октября Атамбаев признал, что был не прав, допустив эмоциональные высказывания в адрес Назарбаева.