Кафе с необычным названием «Дар як замин» (На одной земле), создано в рамках программы Социальный клуб подростков Центра детей с аутизмом и другими особенностями в развитии при столичной школе №72 по улице Саади Шерози (недалеко от Дворца спорта).

На открытии социального кафе присутствовали представители управления образования г. Душанбе, международных и общественных организаций, родители детей с аутизмом и другими особенностями в развитии.

Как рассказала директор общественной организации «ИРОДА» - Инициатива Родителей Детей с Аутизмом Лола Насриддинова, которые выступили инициаторами этого необычного проекта, вдохновением к созданию тренинг-кафе послужили нераскрытые кулинарные таланты воспитанников их Центра - подростков с особенностями в развитии, которые практиковали производство выпечки на протяжении последних двух лет.

«Международный многолетний опыт подобной практики наших партнеров из США - «Реалити Китчен Нонпрофит», подстегнул нас к созданию этого тренинг-кафе, где ребята будут обучаться профессиональным навыкам выпечки и обслуживанию клиентов», - отметила Насриддинова.

По ее словам, первые несколько месяцев детей с особенностями в развитии будут сопровождать в этом деле волонтеры из числа студентов различных вузов, которые вызвались помочь. А выпекать различные кулинарные изделия подростки будут совместно со своими наставниками из Центра «ИРОДА», которые одновременно обучают детей другим навыкам.

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«Данная инициатива призвана помочь подросткам и молодым людям с особенностями в развитии получить профессиональные навыки и работать наряду с другими членами нашего общества, - отметила Мухаббат, мама одного из воспитанников центра «ИРОДА» - Ведь они должны чувствовать себя нужными нашему обществу, и это очень важно для них».

Кстати, история названия кафе «Дар як замин» связана с одноименной песней и клипом известного таджикского рэппера - Баха 84, который был подготовлен совместно с компанией «Устодизайн» и, по словам сотрудников центра «ИРОДА», олицетворяет смысл и видение их организации, которая верит, что все дети и подростки, живущие на одной земле, независимо от их особенностей и отличий, имеют право на достойную жизнь, образование и профессиональное развитие.

Содействие созданию кафе оказали национальные и международные партнеры организации «ИРОДА» - фонды “АЛАЙН” (Австралия), «Глобал Гивинг» (Великобритания) и “Музаффар” (Таджикистан), таджикская диаспора в Канаде и сами родители детей и подростков с аутизмом.

Компания «55 Group» помогла с оборудованием для кафе – подарила электроплиты, духовые шкафы, кофеварки и прочие приборы.

Как отметила Лола Насриддинова, кафе будет функционировать все будние дни с 9 до 16 часов, где все желающие могут не только на месте попробовать различную выпечку, но и заказать ее на дом или в офис, а также получить полиграфические услуги, приобрести изделия, сделанные руками подростков – различные сувениры, поделки и художественные картины.