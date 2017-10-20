Некоммерческая организация «Тонг Жахони» запустила в Москве новый проект по оказанию юридической помощи мигрантам. По словам руководителя «Тонг Жахони» Валентины Чупик, иностранные мигранты в любое время могут напрямую связаться с организацией по телефону и получить консультацию, сообщает Азаттык.

— Мы также готовы защищать их права в суде. Такая помощь бесплатна. Кроме того, у нас проводятся специальные занятия «Школа мигрантов». Там рассматриваются такие вопросы как законное трудоустройство, заключение трудового договора, законная аренда жилья, общение с сотрудниками полиции. Мы готовы дать мигрантам полные разъяснения.

​Мы можем провести специальные тренинги для представителей диаспоры и руководителей общественных организаций на темы миграции и защиты прав человека. Такую работу мы проводим давно. Теперь наши возможности расширились — увеличилось число юристов со знанием узбекского и таджикского языков, — сказала Чупик.

Правозащитник, уже более десяти лет занимающаяся проблемами миграции, рассказывает, что иностранные мигранты часто страдают от незаконных действий сотрудников полиции:

— Сейчас самая актуальная проблема – незаконные задержания. Часто происходят случаи оказания давления на мигрантов со стороны полиции и сотрудников миграционной службы, вымогательств взятки, а также задержаний, выдворений и депортаций из России, без тщательной проверки законности документов. В таких случаях мы можем выехать на место и защитить права мигрантов.

Конечно, кыргызстанские мигранты уже не работают по патенту, как раньше. Но встречаются случаи, когда они подвергаются давлению, даже имея на руках трудовой договор. Те же работодатели при найме мигрантов должны уведомить миграционную службу. Работодатели избегают этого. В результате, даже если у мигранта есть на руках трудовой договор, его данных может не оказаться в базе.

Также много тех, кого выдворили из страны по решению суда за то, что не встали на учет по месту жительства, а зарегистрировались по другому адресу. С юридической стороны это спорно. В таких случаях мы тоже можем помочь мигрантам, — отметила Чупик.

Помимо юридической консультации, специалисты проекта готовы защищать интересы трудовых мигрантов в суде. Обратиться за помощью можно по следующим телефонам: +7-926-834-7602, +7-903-169-9161, +7-903-169-2920, +7-903-799-0291.