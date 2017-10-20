Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, в поздравительной телеграмме Эмомали Рахмона в частности, говорится, что «дружественный Узбекистан в числе первых установил дипломатические отношения с Таджикистаном в сложный период становления нашей страны как суверенного государства. Мы дорожим существующими между нашими народами и странами отношениями дружбы и добрососедства».

Президент Таджикистана отмечает позитивную динамику развития сотрудничества двух стран за последнее время.

«Отрадно, что юбилейный год ознаменован проведением в Таджикистане и Узбекистане ряда важных двусторонних мероприятий, в том числе торгово-промышленных выставок и дней культуры, что, безусловно, стало импульсом к расширению параметров наших взаимосвязей», - говорится в телеграмме.

Эмомали Рахмон выражает уверенность, что Шавкат Мирзиёев и впредь будет «поддерживать все начинания по приумножению и обогащению новыми созидательными примерами наших многогранных отношений, которые уходят корнями в глубину веков. Со своей стороны мы приложим все необходимые усилия для неуклонного наращивания таджикско-узбекского взаимодействия, отвечающего коренным интересам двух братских народов».

Отметим, что ранее президент Узбекистана поздравил Эмомали Рахмона с 25-летием установления дипотношений между двумя странами.

Напомним, дипломатические отношения между Таджикистаном и Узбекистаном установлены 22 октября 1992 года. Основными документами, регулирующими главные направления отношений двух стран, считаются Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный 4 января 1993 года в Ташкенте, и Договор о вечной дружбе двух республик от 15 июня 2000 года.

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