Главным арбитром на поле будет 39-летний рефери ФИФА Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ

Стала известна судейская бригада, которая будет работать в финальном матче Кубка АФК-2017 между чемпионом Таджикистана душанбинским «Истиклолом» и иракским клубом «Эйр Форс».

Главным арбитром на поле будет 39-летний рефери ФИФА Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ, который является одним из топовых арбитров Азии, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

На линиях ему будут помогать его соотечественники, ассистенты рефери ФИФА – 33-летний Мохаммед Ахмед Юсеф Абдулла Аль-Хаммади и 39-летний Хасан Мохаммед Хасан Абдулла Аль-Махри.

Функции резервного арбитра возложены на 35-летнего рефери ФИФА Аммара Али Абдулла Джумаа Аль-Джнейби, а пятым судьей будет 36-летний Сабет Обайд Сурур Сабет Аль-Али.

Инспектировать судей будет из Абдел Карим Саид Хассоунех из Иордании, а комиссаром матча назначен Патит Супхапхонгс из Таиланда.

Финальный матч Кубка АФК-2017, в котором встретятся чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» и иракский «Эйр Форс» состоится в следующую субботу, 4 ноября, на Центральном стадионе Гиссара.

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