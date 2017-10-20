ВВП Таджикистана за первые три квартала этого года составил около более 42,4 миллиардов сомони. Это по сегодняшнему курсу около 5 миллиардов долларов.

В сопоставимых ценах ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 6,8 процентов, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

В структуре ВВП все еще преобладает сельское хозяйство (в данном же секторе охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство) – 20,7 процентов.

На промышленность, включая энергетику, приходится 17,1 процентов от общего объема ВВП.

Ранее заявлялось, что правительство намерено превратить аграрный Таджикистан в развитое индустриальное государство.

Для этого планируется наращивать промышленные и энергетические мощности, сокращая зависимость экономики страны от сельского хозяйства.

Между тем, торговля (включая ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны) в структуре ВВП составляет 14,5 процентов, транспорт, связь, складское хозяйство – 11,8 процентов, налоги – 11,7 процентов, строительство – 9 9,8 процентов.

ВВП Таджикистана по итогам 2017 года запланирован в размере около 58 миллиардов 910 миллионов сомони, что на 9,4 процентов больше объема прошлого года. В 2016 году ВВП Таджикистана составил более 53 миллиардов 828 миллионов сомони.

В 2018 году объем ВВП республики планируется увеличить до 65,7 млрд. сомони, а в 2019 году – 73,5 млрд.

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