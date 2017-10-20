В городе Актобе бизнесмен протаранил цистерну с газом, чтобы спровоцировать взрыв. После того, как взрыва не произошло, мужчина достал нож и снова попытался совершить самоубийство, однако выжил — бизнесмену вызвали скорую, которая доставила его с многочисленными травмами в хирургическое отделение больницы, сообщает Актобе Таймс.

Инцидент произошел в 5 часов утра. В цистерну на газовой заправке влетела Toyota Hilux. За рулем авто находился 39-летний предприниматель.

По предварительной версии, известный в Актобе бизнесмен намеренно врезался в цистерну, чтобы спровоцировать взрыв и убить себя. Но газ не взорвался. Тогда мужчина достал нож и вновь попытался лишить себя жизни, порезав живот, сообщает Tengrinews.kz.



"По факту наезда на автогазозаправочную станцию в Актобе органами внутренних дел проводится досудебное производство по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за доведение до самоубийства и умышленное повреждение чужого имущества", - сообщили в прокуратуре Актюбинской области.



