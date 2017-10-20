Число нелегальных мигрантов, находящихся на территории России, снижается, заявил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

"Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек", - сказал он в пятницу в Совете Федерации, пишет Интерфакс.

Горовой отметил, что наблюдается сокращение числа нелегальных мигрантов, находящихся на территории РФ. "Мы идем к снижению количества (нелегальных мигрантов - ИФ) и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше", - сказал он.

По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.

В середине мая в докладе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой говорилось, что в России находятся от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, что порождает социальную напряженность и нарушения прав самих приезжих.