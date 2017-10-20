В начале октября шведские археологи заявили, что обнаружили на погребальных одеждах викингов X века надписи «Аллах» и «Али». Во время подготовки одеяний к выставке сотрудница Уппсальского университета Анника Ларссон заметила, что узоры напоминают куфическое письмо, но выполненное в зеркальном отражении, пишет Медуза.

11:13 24 ноябр, 2016

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То, что различные исламские артефакты оказывались на территории викингов, и так было известно — древние скандинавы привозили восточные ткани из путешествий. Настоящей сенсацией стало другое — что надписи были выполнены на традиционных одеяниях викингов.

Шведские ученые предположили, что «Али» — это двоюродный брат и сподвижник пророка Мухаммеда. Как полагают археологи, зеркально надписи были выполнены для подражания арабскому написанию, которое читается справа налево.

Про открытие шведских археологов написали крупнейшие издания, в том числе The New York TimesThe Guardian и «Би-Би-Си». После того, как предположение шведских археологов вызвало такой резонанс, другие ученые резко раскритиковали их теорию.

Профессор из Университета Остина Стефани Малдер написала по этому поводу 60 твитов. Ее главные претензии к исследованию заключаются в следующем:

Профессор истории ислама из Пенсильванского университета Пол Кобб согласен со Стефани Малдер. По его словам, на представленном куске ткани нет полной надписи «Аллах», а шведские ученые выдали желаемое за действительное: «Люди хотят увидеть здесь арабский, потому что это соотносится с сегодняшней мечтой о мультикультурной Европе».