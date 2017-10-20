В детстве его всегда восхищали небоскребы, и ему очень хотелось их увидеть, постоять рядом, смотря как здание уходить в небо или же забраться на самый верх и увидеть, как выглядит мир с такой высоты…

Очередной герой проекта «Таджикистан: поколение Next» Бахром Исмоилов - наш соотечественник из Америки, из самой сказочной компании мира - Walt Disney.

Наш герой работает менеджером по работе с клиентами и управляет 22-мя точками питания в парке Magic Kingdom, с годовым оборотом в несколько десяток миллионов долларов. В его подчинении - 247 сотрудников.

В интервью «АП» он рассказывает о том, как добился такого успеха и чего его ждет в скором будущем:

- Я помню, как однажды во втором классе я подошёл к маме и сказал: “Аячон, ман Америка ба меравам”. Как бы наивным не казалось заявление семилетнего мальчика, мама уверенно ответила: “Обязательно поедешь, бачам. Начинай учить английский язык…”.

Фото предоставлено Б. Исмоиловым Бахром был 1 из 40 студентов, выбранных из всех ВУЗов США на телепроект Student Freedom Riders, канала PBS

Дело в том, что мои родители никогда не давали мне почувствовать, что что-то бывает невозможным. Наоборот, они вживались в мои фантазии и направляли меня в практическом смысле. Курсы английского языка, компьютерные курсы, хозяйственные навыки. Даже когда у меня появилась первая предпринимательская идея в 5-ом классе - собирать инжир с нашего сада и продавать его оптом на базаре, - они без возражений помогли моей инициативе осуществиться. Одним словом, мои родители научили меня мечтать и верить в эти мечты. Они научили меня основному уроку – верить в себя. И чем старше я становлюсь, чем больше жизненных испытаний встают передо мной, тем больше я осознаю важность их воспитания. Я благодарен судьбе за таких прекрасных родителей...

О вере и мечте

– В 2001 году моя учительница английского языка Махмудова была выбрана участницей программы по обмену в США. После приезда, она рассказала нам о программе FLEX, позволяющей школьникам учиться в Америке на протяжении года. Услышав эту новость, я будто вернулся в 97-ой год, когда мне было 7 лет. В голове проигрывала мелодия: «тан тан тааан». Без сомнений это был мой шанс осуществить мечту.

2004 год фундаментально изменил мою жизнь. Став финалистом конкурса программы FLEX, я провел год в США и увидел те долгожданные небоскребы. Но важнее всего я увидел всю важность веры в себя и в свою мечту. После того опыта, несмотря на все препятствия, через которые мне пришлось пройти, я с отличием окончил школу, и стал одним из победителей республиканских олимпиад. Мне удалось поступить в РТСУ, я работал с представителями нашего государства, посольства США, путешествовал в страны Центральной Азии, Индию, развивая разные социальные проекты.

Фото предоставлено Б. Исмоиловым 21-летный Бахром был местным продюсером и переводчиком субтитров документального фильма телеканала HBO («Koran by heart»«Коран наизусть»)



О своем принципе

- 2008 год был для меня годом нового начала. В этом году я занял у родителей большую сумму денег для участия в программе Work and Travel, по которой у студентов была возможность поехать в США на 6 месяцев с возможностью путешествия по стране и заработка. Несмотря на то, что мы небогаты, родители помогли мне, отдав свои сбережения.

Я улетел с целью вернуть им всю сумму и даже больше, но жизнь повернулась по другому - я не только не смог заработать потраченную сумму, мне пришлось занять у друзей. Я сломал руку, и мне пришлось делать операцию, я расстался со своей девушкой, поссорился с одним из самых близких друзей. По приезду я был исключен с университета из-за пропуска экзаменов. Все, казалось, кончилось... Мне было стыдно, обидно. По приезду я не мог смотреть в глаза родителям. Но только их любовь и поддержка дали мне опять силу начать все заново.

Я принял решение уехать из родительского дома и научиться полагаться только на свои силы.

Я заявил родителям, что решил получить высшее образование в США. Они, конечно же, не сразу согласились, зная, что была возможность восстановиться в своём университете, но для меня это было дело принципа – получить свое образование без взяток.

После выпускного Бахром привез диплом своим родителям Фото предоставлено Б. Исмоиловым

Родители не были в состоянии оплатить такую дорогую учёбу за рубежом, но я был серьёзно настроен. Я не знал, как я это сделаю, но в душе был уверен, что все получится.

И так в течение 3-х месяцев я подавал на стипендии, разные гранты. В то же время, работая, откладывал деньги. В феврале 2009 года я получил грант программы Education USA на сумму $10,000, получил две стипендии с Университета Восточного Орегона на сумму $4,000. Этого было достаточно на полет и семестр учёбы. Но для получения документов мне пришлось ждать ещё два месяца.

О 48 часах судьбы

- 8-го апреля я, наконец, получил документы с университета, но так как прошло две недели с начала семестра, университет дал мне срок до 10-го апреля 5-ти часов вечера быть в университете для зачисления. Задача казалась невозможной, так как у меня было 48 часов, чтобы пройти интервью в консульстве, получить визу, купить билет до Нью-Йорка (20 часов), с Нью-Йорка до Портленда (5 часов), с Портленда до Ла Гранд автобусом (6 часов).

Время пошло…

После интенсивного собеседования в посольстве США я убедил консула позволить мне пройти интервью и получить визу в один и тот же день – 8-го апреля. В тот же вечер мне удалось найти билет и вылететь в США через Дубай. 9-го числа я был в Нью-Йорке. Оказалось, что я ошибочно купил билет в Портленд на май месяц. Без возврата денег мне пришлось купить другой билет на вечерний рейс. По закону подлости рейс был задержан на час, из-за чего я пропустил автобус в Ла Гранд. Автобус отправлялся дважды в день. На тот момент было 8 утра пятницы 10-го апреля - 9 часов до срока…

Но мне повезло. В аэропорту я нашёл местные авиалинии с 9-местными самолётами, которые вылетали в город, расположенный в часе езды от моего университета. И так в 12 часов дня с шестью другими пассажирами этого маленького самолёта я долетел до города Пэнделтон. В километре от маленького аэродрома было казино, откуда каждые три часа ездил автобус в город Ла Гранд. В 2 часа дня я сел на этот маленький мини-автобус и к трём часам дня я стоял у входа в кампус. Я зарегистрировался на свой первый предмет и таким образом официально стал студентом Университета Восточного Орегона.

С любимыми племянниками Джасуром и Нозанин Фото предоставлено Б. Исмоиловым

Я не знал абсолютно никого, никто не говорил ни на таджикском, ни даже на русском. Жизнь началась с белого листа…

Об Walt Disney

- Сейчас я являюсь менеджером по работе с клиентами в компании Walt Disney, одной из признанных компаний в мире, знакомой как 5-летнему ребёнку так 90-летнему старику в любой точке планеты. Хотя я никогда и не думал и не планировал здесь работать, но меня сюда привело то чувство приключений и покорения новых вершин.

Я управляю 22-мя точками питания в парке Magic Kingdom, с годовым оборотом в несколько десятков миллионов долларов. В моем подчинении 247 сотрудников. Кстати в компании «Уолт Дисней» я разрабатывал новые модели бизнеса в структуре менеджмента продукции.

И это, конечно, не последняя моя остановка. Мир большой и, надеюсь, у меня осталось ещё кое-какое время увидеть его и показать своим будущим детям и внукам.

Фото предоставлено Б. Исмоиловым Студенческий парламент, вице -президент по делам иностранных студентов и студентов меньшинства



О своих приключениях

- Чтобы описать все события пришлось бы написать целую книгу, но самые-самые яркие моменты выложу здесь:

Однажды я снял квартиру в студенческие годы. С финансами было очень худо и даже на еду не оставалось денег. Я заметил, что бывший жилец квартиры оставил какие-то сосиски в морозильнике. Они были со свининой и к тому же прошел месяц с даты покупки. Это была Новогодняя неделя. Университет был закрыт, все студенты разъехались по домам на Рождество. У меня в кармане было 3 доллара. Только эти сосиски и где-то пол килограмма риса. Попросив прощения у Бога за свинину, я прожил неделю на отварном рисе и сомнительных сосисках…

Начиная интерном в компании в первый год, у меня не было водительских прав, так как я менял иммиграционный статус. Я добирался до работы 2 часа на автобусе. Иногда я бывал на работе до полуночи или даже позже, а городской транспорт работал с 5 утра до 11 ночи, так что мне приходилось проводить ночь в офисе В 5 утра я выходил на остановку, к 7 утра был дома, поспать 2-3 часа, переодеться, обратно на автобус и к 12 нужно быть на работе. И так целый год. Меня дважды уволили с работы, так как иммиграционные документы не были вовремя получены. 12-го сентября 2012 года, я получил свое долгожданное резидентство США, в те же дни я получил водительские права, и в ту же неделю купил свою первую машину!

На работе

В конце августа 2010 года я поехал в Таджикистан навестить родителей. А за два дня до моего обратного вылета мне предложили работу с американской телекомпанией HBO, проект документального фильма «Koran by Heart» («Коран наизусть»). Сначала мне пришлось отказаться, так как нужно было лететь обратно в университет. Но за день до вылета я никак не смог смириться с мыслью, что это шанс один на всю жизнь. Я позвонил в университет, сказал, что у меня возникли некие семейные обстоятельства и что я приеду через месяц. И пошел на интервью.

Я был 9-ым кандидатом на позицию, но меня выбрали сразу после собеседования. Мы проработали вместе месяц, 9-летний герой фильма жил в районе, где в том году произошла перестрелка между нашими военными и афганскими боевиками. Этот проект был самым незабываемым в моей профессиональный жизни.



Как я себя помню, у моей мамы всегда была мечта увидеть и поплавать в океане. А у меня была цель осуществить эту мечту. В мае 2016-го года эта мечта сбылась. Мама первый раз приехала в США, город Майами. С аэропорта мы сразу поехали к океану….

Сейчас судьба меня свела с одним из моих близких друзей. На протяжении 10 лет мы виделись, терялись, жили своей жизнью, вновь нашли друг друга и решили провести остаток жизни рука об руку мужем и женой.

За последние 13 лет я работал на 21 компанию/организацию. В университете за один учебный год я служил президентом ассоциации международных студентов, вице-президентом клуба студентов полинезийских островов, членом бизнес-клуба, вице-президентом студенческого парламента по делам студентов меньшинства, ассистентом в компьютерной лаборатории, работал в почтовом отделе университета. Все это помогло мне не только набраться огромному опыту, но и получать разные стипендии на учебу.

С невестой Фирузой

Совет молодым студентам

- Будьте активны во всем – в социальном кругу, в университетской жизни, в работе. Этим самым вы не только многому научитесь, но создадите огромную сеть связей людей, которые в будущем помогут в профессиональном, академическом, личном росте. Вы наберетесь опыта, о котором не имеете никакого представления сейчас, но который, возможно, сильно пригодится в будущем. Чем больше будете испытывать новое, тем быстрее найдёте, что вам больше нравиться делать по жизни. И тем интереснее будет ваша жизнь.

Имеете в виду, вам повезет только тогда, когда вы вложите свой труд. Я лично не верю в удачу без усилий!