Басманный суд Москвы в пятницу, как ожидается, рассмотрит иск журналиста "Новой газеты" Али Феруза к Министерству внутренних дел России из-за отказа предоставить ему политическое убежище.

В личном присутствии в суде Ферузу, который более двух месяцев находится в центре временного содержания иностранцев - отказали. Ранее судья также отказалась засекретить дело, сообщает Радио "Свобода".

В конце сентября суд отложил рассмотрение иска Феруза из-за заявления представителя МВД о том, что в деле журналиста есть сведения, содержание гостайну. Суд потребовал представить справку о наличии этих сведений.

В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека.

Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) — журналист «Новой газеты». Он гражданин Узбекистана; его семья живет в Алтайском крае. Как сообщала «Новая газета», он уехал из Узбекистана после того, как местные спецслужбы с помощью пыток попробовали заставить его сотрудничать.

Он находится в России без документов (по его словам, их украли в 2012 году), но опасается обратиться для их восстановления в посольство Узбекистана.

Вечером 1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить журналиста «Новой газеты» Али Феруза из России. Суд решил, что он, будучи гражданином Узбекистана, нарушил правила пребывания в РФ. После решения Феруз совершил попытку самоубийства. «Новая газета» готовится обжаловать постановление Басманного суда.

В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность.