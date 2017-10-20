Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил две кредитных линии для проектов в Узбекистане - впервые после возобновления сотрудничества сторон, прервавшегося десять лет назад, сообщает ИА Фергана.

Как сообщает 19 октября пресс-служба сената Узбекистана, общая сумма двух кредитов составит $110 млн. Из них $100 млн получит Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБ ВЭД РУ), который $70 млн направит на финансирование представителей малого и среднего бизнеса, а $30 млн пойдут на поддержку торгового финансирования.

Второй кредит, на $10 млн, предназначен для узбекско-латвийского совместного предприятия «Agromir Juice», которое производит соки, соковые концентраты, овощные пасты и так далее. На эти средства СП построит складской комплекс в Самаркандской области.

Одобренные проекты будут подписаны в первой декаде ноября 2017 года во время визита первого вице-президента Европейского банка Филиппа Беннета в Узбекистан.

По сообщению пресс-службы сената, представитель ЕБРР отметил, что решение Совета директоров о предоставлении указанных выше кредитных линий - событие историческое и беспрецедентное: ранее банк не давал одобрения на финансирование проектов без предварительного утверждения страновой программы.

Напомним, с 1991 по 2007 год ЕБРР инвестировал в 54 проекта в Узбекистане средства, эквивалентные почти 823 млн евро.

В 2003 году ЕБРР выразил недовольство узбекскими партнёрами, раскритиковав их за авторитарность, непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова и систематические пытки в местах лишения свободы.

Банк призвал Узбекистан улучшить политическую и экономическую ситуацию в стране. В ноябре 2007 года ЕБРР выдал последний кредит узбекской структуре, после чего деловые отношения с Узбекистаном были практически заморожены, банк занимался лишь поддержкой имеющегося портфеля инвестиций и подготовкой экономических прогнозов для этой страны. Сотрудничество между ЕБРР и Узбекистаном возобновилось при новом президенте - Шавкате Мирзиёеве - в 2017 году.