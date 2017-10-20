Министр иностранных дел Сироджидин Аслов принял заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева, прибывшего в Таджикистан.

Основная цель его визита в Душанбе - обсуждение вопросов подготовки предстоящего официального визита президента Туркменистана в Таджикистан, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства РТ.

МИД не уточняет, когда состоится визит Гурбангулы Бердымухаммедова в Таджикистан.

Мятиев также встретился с первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана Низомиддином Зохиди, с которым обсудил важные вопросы двустороннего сотрудничества, отмечает департамент информации МИД РТ.

Гурбагулы Бердымухаммедов в последний раз был в Таджикистане с рабочим визитом в сентябре 2014 года.

Эмомали Рахмон совсем недавно побывал в Туркменистане: 17 сентября 2107 года он принял участие в открытии Азиады.

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